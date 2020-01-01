Госслужба труда пояснила механизм доплат медработникам

Соответствующих должностных лиц обещают наказать в случае невыполнения норм законодательства.

В Государственной службе по труду пояснили механизм доплат для медицинских работников, которые занимаются борьбой с коронавирусом, пишет Правительственный портал.

"Приказом Минздрава Украины от 2 апреля № 768 утвержден перечень должностей медицинских и других работников, непосредственно занятых в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19... и лечением пациентов со случаями... COVID-19,.. которым осуществляется доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) за март 2020 года", - говорится в сообщении.

Исходя из документа, перечень работников, которым устанавливается доплата, утверждается руководителями учреждений здравоохранения.

Структура заработной платы определена в ЗУ Об оплате труда, согласно которой заработная плата состоит из основной и дополнительной заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат.

Указано, что доплата, предусмотренная приказом № 768, является дополнительной заработной платой.

"... указанная доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) должна проводиться за все рабочее время, отработанное работником по профессии (должности), которая указана в перечне к приказу № 768 и в персональном перечне работников, которым установлена доплата", - указано в сообщении.

Терорганам Гоструда поручено провести разъяснительную работу во всех государственных и коммунальных медицинских учреждениях и лично обратить внимание руководителей этих учреждений на необходимость выполнения норм действующего законодательства.

Если информационно-разъяснительная работа не будет иметь необходимого влияния, будут приняты все меры в пределах предоставленных полномочий, в том числе по привлечению к ответственности виновных должностных лиц относительно обеспечения выполнения законодательства с целью обеспечения прав медицинских работников.

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