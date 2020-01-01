Экс-замминистра будут судить за растрату почти 24 миллионов

Чиновник распорядился обменять жилье для министерства в Киева на недвижимость в Ирпене, что нанесло более 23 млн убытка.

Чиновник нанес убыток государству на более 20 млн Корреспондент

Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям предстанет перед судом из-за растраты 23,7 миллиона гривен, сообщили в Государственном бюро расследований.

Установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение о постройке жилого дома на земельном участке министерства. Согласно соглашению, 3420 кв. метров жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность МЧС.

Но спустя шесть лет подозреваемый заключил дополнительное соглашение, по которому МЧС отказалось от жилого дома в столице в обмен на аналогичную жилую площадь в Ирпене под Киевом.

Стоимость полученных квартир министерством в Киевской области оказалась на 23,7 млн гривен меньше, чем стоимость жилья, которое ведомство должно было получить в Киеве.

В суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого экс-чиновника. Он обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

В то же время накануне сообщалось, что НАБУ не нашло состав преступления в действиях экс-заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet