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Экс-замминистра будут судить за растрату почти 24 миллионов

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Чиновник распорядился обменять жилье для министерства в Киева на недвижимость в Ирпене, что нанесло более 23 млн убытка.
Чиновник нанес убыток государству на более 20 млн
Чиновник нанес убыток государству на более 20 млн
Корреспондент
 
Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям предстанет перед судом из-за растраты 23,7 миллиона гривен, сообщили в Государственном бюро расследований.
 
Установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение о постройке жилого дома на земельном участке министерства. Согласно соглашению, 3420 кв. метров жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность МЧС.
 
 
Но спустя шесть лет подозреваемый заключил дополнительное соглашение, по которому МЧС отказалось от жилого дома в столице в обмен на аналогичную жилую площадь в Ирпене под Киевом.
 
Стоимость полученных квартир министерством в Киевской области оказалась на 23,7 млн гривен меньше, чем стоимость жилья, которое ведомство должно было получить в Киеве.
 
В суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого экс-чиновника. Он обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
 
В то же время накануне сообщалось, что НАБУ не нашло состав преступления в действиях экс-заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака.
 

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Теги: коррупция, суд, МЧС, растрата госсредств
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Источник: korrespondent.net

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