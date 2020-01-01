На Донбассе полицейские избили мужчину на остановке

Трое полицейских избили жителя Лимана еще в январе. Мужчина получил многочисленные телесные повреждения.

В Донецкой области полицейским объявили о подозрении из-за превышения полномочий и избиение мужчины в ходе конфликта на остановке, сообщается в пресс-службе прокуратуры.

“Трем работникам ГУ ЧП в Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 2 января этого года трое полицейских, осуществляя служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка, находились на автовокзале в городе Святогорске. На транспортной остановке между копами и жителем Лимана возник конфликт, в ходе которого правоохранители нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего.

Мужчина получил многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об отстранении сотрудников полиции от занимаемых должностей.

Ранее Корреспондент писал, что в Киеве полицейские избили женщину за съемку видео.

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