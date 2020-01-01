На Донбассе полицейские избили мужчину на остановке
Трое полицейских избили жителя Лимана еще в январе. Мужчина получил многочисленные телесные повреждения.
В Донецкой области полицейским объявили о подозрении из-за превышения полномочий и избиение мужчины в ходе конфликта на остановке, сообщается в пресс-службе прокуратуры.
“Трем работникам ГУ ЧП в Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) УК Украины”, — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 2 января этого года трое полицейских, осуществляя служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка, находились на автовокзале в городе Святогорске. На транспортной остановке между копами и жителем Лимана возник конфликт, в ходе которого правоохранители нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего.
Мужчина получил многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины.
Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об отстранении сотрудников полиции от занимаемых должностей.
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