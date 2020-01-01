Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе полицейские избили мужчину на остановке

Комментариев: 0
Трое полицейских избили жителя Лимана еще в январе. Мужчина получил многочисленные телесные повреждения.
Копам объявили о подозрении
Копам объявили о подозрении
Korrespondent.net
 
В Донецкой области полицейским объявили о подозрении из-за превышения полномочий и избиение мужчины в ходе конфликта на остановке, сообщается в пресс-службе прокуратуры.
 
“Трем работникам ГУ ЧП в Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 (умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, которые сопровождались насилием) УК Украины”, — говорится в сообщении.
 
Следствием установлено, что 2 января этого года трое полицейских, осуществляя служебные обязанности по обеспечению общественной безопасности и порядка, находились на автовокзале в городе Святогорске. На транспортной остановке между копами и жителем Лимана возник конфликт, в ходе которого правоохранители нанесли несколько ударов по лицу и туловищу потерпевшего.
 
Мужчина получил многочисленные телесные повреждения в виде ссадин головы и спины.
 
Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об отстранении сотрудников полиции от занимаемых должностей.
 
Ранее Корреспондент писал, что в Киеве полицейские избили женщину за съемку видео.
 
Также сообщалось, что на Закарпатье патрульные избили супружескую пару.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Донецкая область, избиение, подозрения, полицейские
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь