В Запорожье достроили новый терминал аэропорта

Пропускная способность нового терминала площадью более 12 тысяч квадратных метров составит 400 пассажиров в час.

В международном аэропорту Запорожья завершилось строительство нового терминала. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в Facebook во вторник, 12 мая.

По его словам, осталось получить все соответствующие документы. Пропускная способность нового терминала площадью более 12 тысяч квадратных метров составит 400 пассажиров в час с резервом для роста данного показателя.

"После открытия терминала мы запустим из центра города в аэропорт еще и маршрут с большими автобусами для удобства запорожцев и гостей города", – пообещал Буряк.

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Ранее компания бизнесмена Александра Ярославского DCH презентовала архитектурную концепцию нового терминала аэропорта в Днепре. Общая площадь запланированных площадей нового терминала, VIP-терминала и вспомогательных площадей составит 35 тыс. кв. м.

Отметим, в 2019 году пассажиропоток аэропортов Украины составлял более 24,3 млн человек, что на 18,5% больше, чем годом ранее.

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