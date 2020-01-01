В приложении Дія появилась автогражданка

Автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлено приложение Дія. Страховой полис будет доступен только владельцам авто.

В приложении государственных онлайн-услуг Дія появился страховой полис для авто (автогражданка). Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook во вторник, 12 мая.

"Отныне для водителей в Дія доступен полный комплекс: удостоверение водителя, техпаспорт и автогражданка", – говорится в сообщении.

В Минцифре объясняют принцип действия новой услуги так: мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если страховой полис действителен – в меню техпаспорта отобразится розовая бегущая строка "страховой полис действителен". Если нет, то желтая – "страховой полис недействителен".

Автогражданку можно проверить с любого смартфона, где установлено приложение. При помощи QR-кода на техпаспорте можно сверить документ с данными в реестре. Страховой полис будет доступен только владельцам авто.

Для отображения документа надо обновить приложение до версии 1.7.2.

Также в Минцифре еще раз заявили о безопасности передачи персональных данных.

"Мы заботимся о вашей безопасности: архитектура Дії построена так, что на серверной части вообще не осуществляется хранение персональных данных пользователей. Дія отражает их, только осуществляя разовый запрос. При этом информация в каналах передачи данных передается в зашифрованном виде, а на некоторых этапах – используется двойное шифрование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что юридическая сила автогражданки в смартфоне определена в соответствующем постановлении Кабмина.

Напомним, 6 февраля власти презентовали мобильное приложение Дія и пообещали до конца года привязать к нему 50 самых актуальных услуг среди граждан.

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