Лучи в небе: артисты провели антикарантинную акцию

Работники индустрии культуры решили привлечь внимание к проблемам, которые возникли из-за карантина в стране.

Лучистый флешмоб в небе над Киевом Андрей Джемилев

В Украине проходит акция #стопкультурныйкарантин, в рамках которой небо во многих городах страны подсветили лучами.

Как заявили организаторы флешмоба в Facebook, пандемия коронавируса остановила весь мир и правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса.

При этом, по их словам, правительство Украины еще только разрабатывает пути преодоления кризиса, а сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении.

"Более 250 000 официальных работников индустрии культуры - артистов, инженеров и технических сотрудников - сегодня оказались без работы, в правительстве пока не существует сценария для них", - говорится в описании мероприятия.

С целью привлечь внимание к проблеме культурная индустрия объединилась, чтобы "получить возможность работать, совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины”.

На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.

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В Киеве эти лучи можно увидеть из разных уголков города. Всего задействованы 12 площадок, среди которых Арка Дружбы Народов.

Как сообщает StarLight Rental в Facebook, к флешмобу присоединилсь 20 городов, среди которых: Харьков, Львов, Хмельницький, Винница, Черкасы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Ровно, Полтава.

Напомним, 3 мая в Киеве протестовали представители малого и среднего бизнеса с требованием к властям ослабить карантин.

Продлить, но ослабить. В Украине меняется карантин

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