Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лучи в небе: артисты провели антикарантинную акцию

Комментариев: 0
Работники индустрии культуры решили привлечь внимание к проблемам, которые возникли из-за карантина в стране.
Лучистый флешмоб в небе над Киевом
Лучистый флешмоб в небе над Киевом
Андрей Джемилев

В Украине проходит акция #стопкультурныйкарантин, в рамках которой небо во многих городах страны подсветили лучами. 

Как заявили организаторы флешмоба в Facebook, пандемия коронавируса остановила весь мир и правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса.

При этом, по их словам, правительство Украины еще только разрабатывает пути преодоления кризиса, а сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении. 

"Более 250 000 официальных работников индустрии культуры - артистов, инженеров и технических сотрудников - сегодня оказались без работы, в правительстве пока не существует сценария для них", - говорится в описании мероприятия.

С целью привлечь внимание к проблеме культурная индустрия объединилась, чтобы "получить возможность работать, совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины”.

На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.

Cмотрите фотогалерею: Лучи в небе: артисты провели антикарантинную акцию

В Киеве эти лучи можно увидеть из разных уголков города. Всего задействованы 12 площадок, среди которых Арка Дружбы Народов. 

Как сообщает StarLight Rental в Facebook, к флешмобу присоединилсь 20 городов, среди которых: Харьков, Львов, Хмельницький, Винница, Черкасы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Ровно, Полтава.

Напомним, 3 мая в Киеве протестовали представители малого и среднего бизнеса с требованием к властям ослабить карантин.

Продлить, но ослабить. В Украине меняется карантин

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Киев, видео, фото, культура, акция, карантин, флешмоб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
sebax    13.05.2020, 00:41
Оценка:  0
sebax
Променями світла - у порожнечу.
Символічно
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь