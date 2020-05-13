Лучи в небе: артисты провели антикарантинную акцию
В Украине проходит акция #стопкультурныйкарантин, в рамках которой небо во многих городах страны подсветили лучами.
Как заявили организаторы флешмоба в Facebook, пандемия коронавируса остановила весь мир и правительства других стран активно внедряют программы поддержки населения и бизнеса.
При этом, по их словам, правительство Украины еще только разрабатывает пути преодоления кризиса, а сфера креативных индустрий и зрелищных мероприятий находится в забвении.
"Более 250 000 официальных работников индустрии культуры - артистов, инженеров и технических сотрудников - сегодня оказались без работы, в правительстве пока не существует сценария для них", - говорится в описании мероприятия.
С целью привлечь внимание к проблеме культурная индустрия объединилась, чтобы "получить возможность работать, совместно разработать план выхода из карантина и возродить многогранную культурную сферу Украины”.
На знаковых локациях украинских городов включили лучи света, направленные в небо.
Cмотрите фотогалерею: Лучи в небе: артисты провели антикарантинную акцию
В Киеве эти лучи можно увидеть из разных уголков города. Всего задействованы 12 площадок, среди которых Арка Дружбы Народов.
Как сообщает StarLight Rental в Facebook, к флешмобу присоединилсь 20 городов, среди которых: Харьков, Львов, Хмельницький, Винница, Черкасы, Одесса, Чернигов, Ужгород, Тернополь, Ровно, Полтава.
Напомним, 3 мая в Киеве протестовали представители малого и среднего бизнеса с требованием к властям ослабить карантин.
Продлить, но ослабить. В Украине меняется карантин
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Символічно