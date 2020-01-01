Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент наградил 32 военных орденами и медалями

Комментариев: 0
Награды присвоены за личное мужество и самоотверженные действия при защите страны. Посмертно отмечены 12 военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua
 
Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 32 украинских военнослужащих, из них 12 – посмертно. Соответствующий указ он подписал во вторник, 12 мая, сообщила пресс-служба главы государства. 
 
Отмечается, что награды присвоены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
 
Так, орденом За мужество ІІІ степени награждены посмертно 11 военных в звании от солдата до старшего сержанта, 19 военнослужащих получили медаль Защитнику Отечества, из них один – посмертно.
 
Еще двое военных были награждены медалью За военную службу Украине.
 
Напомним, в декабре прошлого года Зеленский отметил государственными наградами 29 военнослужащих.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: орден, военные, награда, Президент Украины, медаль, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь