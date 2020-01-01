Президент наградил 32 военных орденами и медалями
Награды присвоены за личное мужество и самоотверженные действия при защите страны. Посмертно отмечены 12 военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил наградами 32 украинских военнослужащих, из них 12 – посмертно. Соответствующий указ он подписал во вторник, 12 мая, сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что награды присвоены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Так, орденом За мужество ІІІ степени награждены посмертно 11 военных в звании от солдата до старшего сержанта, 19 военнослужащих получили медаль Защитнику Отечества, из них один – посмертно.
Еще двое военных были награждены медалью За военную службу Украине.
Напомним, в декабре прошлого года Зеленский отметил государственными наградами 29 военнослужащих.
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