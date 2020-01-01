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Под Львовом мужчина угрожал взорвать ресторан

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Злоумышленник зашел в заведение общественного питания в городе Винники и заявил, что у него есть граната.
Во Львовской области задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан
Во Львовской области задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан
facebook.com/MVS.LVIV
 
Правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который угрожал подорвать гранатой ресторан в Винниках. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.
 
Отмечается, что около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что принес с собой гранату и собирается ее взорвать.
 
В ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.
 
На место происшествия прибыли сотрудники полиции Львовской области, в том числе эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели. С мужчиной проводили переговоры.
 
Как указали в полиции, около 22.40 в ходе спецоперации злоумышленник был задержан, оружия и боеприпасов при нем не было.
 
В результате происшествия никто не пострадал. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения, добавили правоохранители.
 
По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
 

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Теги: Львов, Львовская область, фото, полиция, ресторан, граната
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Источник: korrespondent.net

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