Под Львовом мужчина угрожал взорвать ресторан

Злоумышленник зашел в заведение общественного питания в городе Винники и заявил, что у него есть граната.

Во Львовской области задержали мужчину, который угрожал взорвать ресторан facebook.com/MVS.LVIV

Правоохранители задержали 27-летнего львовянина, который угрожал подорвать гранатой ресторан в Винниках. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook

Отмечается, что около 19.30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что принес с собой гранату и собирается ее взорвать.

В ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был внутри, вышли из помещения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции Львовской области, в том числе эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели. С мужчиной проводили переговоры.

Как указали в полиции, около 22.40 в ходе спецоперации злоумышленник был задержан, оружия и боеприпасов при нем не было.

В результате происшествия никто не пострадал. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения, добавили правоохранители.

По факту инцидента открыто уголовное производство по части 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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