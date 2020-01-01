Итоги 12 мая: Лучи в небе Киева и курс на смягчение карантина

Работники культуры запустили антикарантинную акцию; Украина готова к дальнейшим шагам по снятию ограничений: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине провели акцию #стопкультурныйкарантин

Во многих городах страны поддержали флешмоб работников культурной сферы, в рамках которого небо во многих городах подсветили лучами. Акция призвана привлечь внимание к проблеме культурной индустрии, которая пострадала из-за карантина.

Президент подтвердил курс на смягчение карантина

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация с коронавирусом в стране позволяет думать о следующих шагах по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

В Украине снижается суточное число заражений COVID-19

По состоянию на утро 12 мая в Украине зафиксировали 16 023 случая коронавируса, из них 425 закончились смертью и 3373 − выздоровлением. За сутки выявили 375 инфицированных.

Наибольшее число зараженных в Черновицкой (2396 человек) и Ивано-Франковской (1133) областях, а также городе Киеве (1930). В тройку лидеров по показателям выздоровления вошли Кировоградская (вылечились 57% зараженных), Винницкая (53%) и Херсонская (49%) области.

РФ стала второй в мире по числу случаев COVID-19

Россия обошла Испанию по числу зараженных COVID-19 и теперь уступает лишь США.

На данный момент в стране выявили более 232 тысяч случаев коронавируса, более 2,1 тысячи человек скончались. В целом число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,2 миллиона человек, 290 тысяч умерли.

Киев поддержал развитие Восточного партнерства

Украина в видении будущего Восточного партнерства намерена исходить из своих европейских стремлений и европейского выбора, которые закреплены в Соглашении об ассоциации. МИД ожидает запланированный на текущий год саммит Восточного партнерства с целью выработки долгосрочных целей и дальнейшего укрепления отношений с ЕС.

Украина лидирует по продажам агропродукции в мире

В 2019 году Украина показала существенный рост зарубежных продаж по большинству позиций агропродукции. В частности, страна сохранила лидерство по объемам экспорта подсолнечного масла, поднялась на второе место по экспорту жмыха, шрота и проса. Также выросли показатели продаж рапса, лущеного грецкого ореха, концентрата яблочного сока, пшеницы и меда.

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