В Велюре у меня нет штаба: нардеп озвучил новую версию работы ресторана

Хозяин ресторана Велюр Николай Тищенко утверждает, что в его ресторане не работает никакой "штаб", а что в заведении во время карантина делали другие нардепы, ему неизвестно.

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко отрицает свое заявление о том, что в его ресторане Велюр в Киеве якобы находится "штаб". Об этом он сказал в интервью УП, которое было опубликовано в среду, 13 мая.

"У меня нет в Велюре штаба. Велюр – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал", - заявил он.

Тищенко также утверждает, что его слова о работе штаба неправильно поняли.

"Вы можете зайти в мой Инстаграм. Я пишу, что "все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В Велюре бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?", – сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал нардеп Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко".

Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте", также с ним не встречался. При этом нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет.

"Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают, и я знаю в Киеве всех", – подытожил Тищенко.

Нардеп также настаивает на том, что в Велюре он собирает помощь для больниц и работает в рамках подготовки к выборам мэра Киева.

Напомним, в апреле вышло журналистское расследование, в котором говорилось, что ресторан Велюр в центре Киева продолжает работать. Его посещают политики и бизнесмены. При этом в самом ресторане на попытку журналиста заказать столик ответили, что не работают.

Вскоре нардеп Тищенко заявил, что он устроил в ресторане свой штаб. Он якобы встречается в заведении со своими помощниками и вместе они думают над тем, как лучше преобразовать Киев.

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