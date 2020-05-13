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В Белой Церкви пьяные девушки жарили сосиски на "вечном огне"

Комментариев: 7
Видео появилось в сети.
Пьяные девушки жарят сосиски на "вечном огне"
Пьяные девушки жарят сосиски на "вечном огне"
facebook.com/Евгения Василенко

В Белой Церкви, 12 мая, случился инцидент. Две молодые девушки жарили сосиски на мемориальном комплексе, посвященном погибшим освободителям во время Второй мировой войны. Как сообщается, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. Кадры опубликовала местная жительница Евгения Василенко у себя в Facebook

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“Еще три дня назад чествовали подвиг героев Второй Мировой войны, а уже вчера пришлось наблюдать атаки молодых вандалок на мемориальный комплекс, посвященный погибшим освободителям Белой Церкви. Девушки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у десяти взрослых людей жарили сосиски на “вечном огне“, что в “Парке Славы“, - пишет она.

Девушка отмечает, что в вежливой форме сделала замечание вандалкам и попросила их прекратить надругательство. В ответ Евгения услышала маты и угрозы в свой адрес.

Отдельно хочу отметить неприемлемую пассивную реакцию взрослых мужчин и женщин, которые молча наблюдали за этим безобразием, а если точнее выражаться, то административным правонарушением по статье “надругательство над могилой“, - написала девушка.

Пьяные девушки жарят сосиски на
Пьяные девушки жарят сосиски на "вечном огне"
facebook.com/Евгения Василенко

На данный момент ведется поиск вандалок. Им грозит административная ответственность.

Напомним, ранее в Чернигове вандалы уничтожили 36 могильных плит. Надгробия принадлежат расстрелянным немецким военнопленным. 

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Теги: Вандалы, Белая Церковь, Вечный огонь, Надругательство, Девушки, Сосиски
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Комментариев (7)
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ПроЛив    13.05.2020, 10:29
Оценка:  0
ПроЛив
очень логичное поведение. По - моему делается всё , чтоб к памятникам было именно такое отношение.
Dimon-111    13.05.2020, 10:10
Оценка:  +2
Dimon-111
Снять на видео и срач в соцсетях развести ума хватило, а полицию вызвать не додумались?
i-Вес    13.05.2020, 10:02
Оценка:  -21
i-Вес
Тупые шмары!
ВосставшийИзБана    13.05.2020, 10:01
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Белая церковь - родина Титушки. А еще при СССР в єтом городе базировался полк дальней авиации.
Maezztro    13.05.2020, 09:54
Оценка:  -21
Maezztro
На оплату услуг ЖКХ похоже они не насосали...
Vasilehko    13.05.2020, 10:42
Оценка:  -1
Vasilehko
У тебя вместо мозгов тот орган,о котором ты пишешь,раз ты об этом говоришь.
alexin777    13.05.2020, 09:45
Оценка:  -3
alexin777
бумеранг прилетит
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