В Белой Церкви пьяные девушки жарили сосиски на "вечном огне"

Видео появилось в сети.

В Белой Церкви, 12 мая, случился инцидент. Две молодые девушки жарили сосиски на мемориальном комплексе, посвященном погибшим освободителям во время Второй мировой войны. Как сообщается, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. Кадры опубликовала местная жительница Евгения Василенко у себя в Facebook.

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“Еще три дня назад чествовали подвиг героев Второй Мировой войны, а уже вчера пришлось наблюдать атаки молодых вандалок на мемориальный комплекс, посвященный погибшим освободителям Белой Церкви. Девушки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у десяти взрослых людей жарили сосиски на “вечном огне“, что в “Парке Славы“, - пишет она.

Девушка отмечает, что в вежливой форме сделала замечание вандалкам и попросила их прекратить надругательство. В ответ Евгения услышала маты и угрозы в свой адрес.

Отдельно хочу отметить неприемлемую пассивную реакцию взрослых мужчин и женщин, которые молча наблюдали за этим безобразием, а если точнее выражаться, то административным правонарушением по статье “надругательство над могилой“, - написала девушка.

Пьяные девушки жарят сосиски на "вечном огне" facebook.com/Евгения Василенко

На данный момент ведется поиск вандалок. Им грозит административная ответственность.

Напомним, ранее в Чернигове вандалы уничтожили 36 могильных плит. Надгробия принадлежат расстрелянным немецким военнопленным.

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