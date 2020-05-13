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В пяти областях Украины не зафиксировано новых случаев коронавируса

Комментариев: 2
Появилась свежая статистика.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

За предыдущие сутки в пяти областях Украины не зафиксировано ни одного нового случая заболевания азиатским коронавирусом типа COVID-19. 

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Об этом говорится в данных системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

В частности, в СНБО заявили об отсутствии новых случаев коронавируса в Запорожской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Луганской областях. К слову, эти регионы страны являются одними из наименее пострадавших от эпидемии COVID-19 в Украине - 331, 225, 157, 79 и 42 больных пациента соответственно.

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Напомним, по состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 402 новых случая.

 

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Теги: коронавирус, вирус, Украина
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Комментариев (2)
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Иван    13.05.2020, 10:37
Оценка:  0
Иван
Тесты закончились
Maezztro    13.05.2020, 10:11
Оценка:  -22
Maezztro
А обследуете всех?Или хотя бы 5% обследуете?Или нет обследованных,значит и больных нет?Прекрасная тактика!
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