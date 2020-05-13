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Коронавирус в армии: Заразился один военный

Комментариев: 1
Всего коронавирусом инфицировано 43 военнослужащих.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на 13 мая в Вооруженных силах Украины выявили 43 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки заразился один военный. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ. 

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“На 07:00 13 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 252 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция ближайшие 3 суток - 30 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 16 425 случаев коронавируса. За сутки заразились 402 человека.

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Теги: Армия, Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, ВСУ
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Комментариев (1)
askjhl    13.05.2020, 10:27
Оценка:  -22
askjhl
Всего один? А заразился от самого себя наверное.
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