Коронавирус в армии: Заразился один военный

Всего коронавирусом инфицировано 43 военнослужащих.

По данным на 13 мая в Вооруженных силах Украины выявили 43 случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки заразился один военный. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

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“На 07:00 13 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 43 человека. Также за период пандемии выздоровели 58 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 252 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция ближайшие 3 суток - 30 человек“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали 16 425 случаев коронавируса. За сутки заразились 402 человека.

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