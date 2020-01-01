За сутки в Украину из Афин и Амстердама вернулись почти 300 человек

Признаков коронавирусной инфекции не обнаружено.

В Украину вернулось почти 300 человек facebook.com/airportboryspil

За минувшие сутки, 12 мая, аэропорт “Борисполь“ принял два авиарейса с украинскими пассажирами - из Амстердама и Афин. В страну вернулось 287 граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Как сообщается, пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение “Дій дома“ и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение “Дій дома“ пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Украину из ОАЭ и Армении вернулись более 300 человек. Всех вернувшихся обязуют пройти двухнедельную самоизоляцию при помощи приложения “Действуй дома“.

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