Разумков отрыл заседание Рады: Какие вопросы рассмотрят
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание Рады в среду, 13 мая в 10:00. Об этом сообщает bigmir.net.
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Сегодня народные депутаты рассмотрят 26 важных вопросов, включая законопроекты о банках, оборонных закупках, освобождении медиков от налогов и другие.
Также запланирован час вопросов к правительству и доклад главы Нацбанка.
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Народные избранники рассмотрят законопроекты №3329-д о поддержке налогоплательщиков в период карантина, №2571-д о гарантиях невозврата банков-банкротов бывшим владельцам, №2166 об освобождении ФЛП пенсионного возраста от единого социального взноса, №2398-д о смягчении режима секретности по гособоронзаказу, №3195, который обязывает членов Кабмина отчитываться в Раде перед увольнением.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине не грозит дефолт.
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