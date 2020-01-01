Коронавирусом в Украине заразились более 3,2 тысячи медиков

Появились обновленные данные.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заразились 3 208 медицинских работника, а также 1 130 детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья в Facebook.

По данным ведомства, в госпитализации нуждались 571 медик и 205 детей. В процессе лечения 19 медработников и один ребенок были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скончались от осложнений вызванных вирусом типа COVID-19 29 сотрудников медицинских учреждений, 935 медиков - выздоровели.

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Напомним, в пяти областях Украины не зафиксировано новых случаев коронавируса. В частности, в СНБО заявили об отсутствии новых случаев коронавируса в Запорожской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Луганской областях.

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