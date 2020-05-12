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Украинцам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам

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Данный проект рассмотрят на заседании Кабмина, 13 мая.
Украинцам запретят ездить в Беларусь по внутренним паспортам
Украинцам запретят ездить в Беларусь по внутренним паспортам
dpsu.gov.ua

Украинским гражданам могут запретить ездить в Беларусь по внутренним паспортам. Для пересечения украинско-белорусской границы придется оформлять загранпаспорт. Об этом говорится в повестке дня заседания на 13 мая, которая опубликована на сайте правительства

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Так, правительство Украины планирует рассмотреть проект постановления о частичном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом министров и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан. В частности, согласно пояснительной записке к соответствующему Проекту постановления, предлагается отменить с 1 сентября 2020 года возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины.

Скриншот
Скриншот
kmu.gov.ua

Напомним, ранее около 200 тыс жителей ОРДЛО получили паспорта РФ. Многих жителей оккупированных территорий заставляют принять российское гражданство.

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Теги: Украина, Беларусь, Паспорт, Запрет, Кабмин
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