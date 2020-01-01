Пандемия в Украине развивается по сценарию Польши - Шмыгаль

Премьер-министр рассказал о текущей ситуации в Украине с коронавирусом.

На внеочередном заседании Рады во время часа вопросов к правительству выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ситуация в Украине с COVID-19 похожа на польский сценарий. Об этом сообщает bigmir.net в среду, 13 мая.

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Свое выступление премьер начал с текущей ситуации. В последние сутки от него погибли 14 украинцев. В Раде провели минуту молчания.

“Касательно ситуации в целом: она у нас развивается по умеренному сценарию, мы идем благодаря введению карантина по сценарию Польши. Он намного лучше, чем в других странах“ - отметил премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что запуск метро и междугороднего сообщения будет произведен в последнюю очередь

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Премьер отметил, что в Украине будет введен адаптивный карантин, так как ситуация с коронавирусом в регионах разная. Шмыгаль также назвал статьи расходов, которые включены в фонд борьбы с COVID-19. В частности, власти выделили 20 млрд в Пенсионный фонд, 6 млрд на помощь безработным, 1,6 млрд ФОПам с детьми, 3,1 млрд на финансирование больниц и зарплаты врачам.

Нашим больницам сегодня не нужно выбирать, кого лечить - отметил Денис Шмыгаль, комментируя текущую ситуацию в стране

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине не грозит дефолт.

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