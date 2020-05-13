“Вы шутите?”: Тищенко отрицает жесткий разговор с Зеленским из-за “Велюра”

Нардеп прокомментировал скандал и разговор с президентом.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко отрицает факт жесткого разговора с президентом Владимиром Зеленским касательно скандала с рестораном "Велюр", который работал во время карантина.

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Об этом нардеп заявил в ходе интервью Украинской правде.

Журналист спросил Тищенко, был ли у него разговор с президентом Владимиром Зеленским касательно работы ресторана “Велюр” во время карантина.

С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас? - ответил Тищенко.

Нардеп отметил, что разговоры с президентом у него действительно бывают, но они носят исключительно деловой характер.

У меня с президентом очень профессиональные взаимоотношения. Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем... В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученным фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так, - добавил Тищенко.

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Напомним, 4 мая заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Владимир Зеленский провел жесткий разговор с заместителем главы фракции Слуга народа Николаем Тищенко по поводу работы во время карантина ресторана “Велюр” в центре Киева.

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