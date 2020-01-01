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Обстрел на Донбассе: Ранен украинский военный

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Боевики применили минометы и гранатометы на Луганском направлении.
Боевики обстреляли позиции ООС
Боевики обстреляли позиции ООС
Минобороны/FB

13 мая, в результате обстрела террористов, на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что оккупанты применяли против наших военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - рассказали в штабе.

Украинские военные ответили на обстрел штатным вооружением. Количество потерь среди оккупантов устанавливается. 

Напомним, боевики на Донбассе 9 мая подвозили артснаряды запрещенного калибра.

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