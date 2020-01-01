Обстрел на Донбассе: Ранен украинский военный
13 мая, в результате обстрела террористов, на Донбассе был ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.
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Отмечается, что оккупанты применяли против наших военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.
"В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - рассказали в штабе.
Украинские военные ответили на обстрел штатным вооружением. Количество потерь среди оккупантов устанавливается.
Напомним, боевики на Донбассе 9 мая подвозили артснаряды запрещенного калибра.
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