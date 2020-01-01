Министр назвал компании, которые разрабатывают лекарства от COVID-19

По словам Максима Степанова, пять украинских компаний разрабатывают лекарства от коронавируса.

Во время очередного брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал компании, которые занимаются разработкой препаратов для лечения коронавируса. Об этом сообщает bigmir.net в среду, 13 мая.

Читай также: Смягчение карантина в Украине: В Минздраве назвали даты

По словам министра, разработкой занимаются пять отечественных предприятий. Компании уже сейчас регистрируют клинические исследования.

“Это “Фармак“, Борщаговский химико-фармацевтический завод, “Дарница“, “Биофарма“, “Интерхим“, они каждый пытаются сделать лекарства, в том числе для симптоматического лечения...“ - заявил министр.

Например, Дарница завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а Биофарма зарегистрировала клиническое исследование средства Биофен - подытожил Степанов

Ранее в Минздраве назвали даты, когда будет смягчен карантин. По словам Степанова, разработан алгоритм выхода страны из карантина, то есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.