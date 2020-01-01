Министр назвал компании, которые разрабатывают лекарства от COVID-19
Во время очередного брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал компании, которые занимаются разработкой препаратов для лечения коронавируса. Об этом сообщает bigmir.net в среду, 13 мая.
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По словам министра, разработкой занимаются пять отечественных предприятий. Компании уже сейчас регистрируют клинические исследования.
“Это “Фармак“, Борщаговский химико-фармацевтический завод, “Дарница“, “Биофарма“, “Интерхим“, они каждый пытаются сделать лекарства, в том числе для симптоматического лечения...“ - заявил министр.
Например, Дарница завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а Биофарма зарегистрировала клиническое исследование средства Биофен - подытожил Степанов
Ранее в Минздраве назвали даты, когда будет смягчен карантин. По словам Степанова, разработан алгоритм выхода страны из карантина, то есть показатели, которые будут влиять на смягчение карантина.