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Фейки о COVID-19: СБУ разоблачила более 300 агитаторов

Комментариев: 5
В отношении 16 пророссийских агитаторов открыты уголовные дела.
СБУ разоблачила более 300 агитаторов
СБУ разоблачила более 300 агитаторов
facebook.com/SecurSerUkraine

За период действия карантина киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,3 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 000 пользователей. Также силовики разоблачили 323 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. 16 из выявленных агитаторов действовали по заданию РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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“Служба зафиксировала активизацию российских троле - и ботоферм в призывах к нарушению карантинных ограничений, информационной поддержке акций протеста. В период празднования Дня Победы их активность была частично перенаправлена из темы коронавирус на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны. Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции “Русского мира“, - говорится в сообщении.

В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем, информацию о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП. 

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Напомним, ранее 17 нардепов обратились в СБУ из-за “сталинской пропаганды“ Кивы. Депутаты считают, что Кива озвучивает тезисы антиукраинской пропаганды.

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Теги: СБУ, Агитаторы, Разоблачения, Фейки, Коронавирус
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Комментариев (5)
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Владослав    13.05.2020, 12:27
Оценка:  -22
Владослав
Странно! Почему против правды сразу 22? Это что за БОТЫ тут сидят? Кстати, СБУ забыло про Трампа, нагло унизившего Украину, заявив о победе во Второй мировой лишь Великобритании и США!
Владослав    13.05.2020, 12:14
Оценка:  -22
Владослав
А почему нет "задержанных" с пронацистскими, проамериканскими "месседжами" в отношении празднования 75-летия Великой Победы над национал-фашистами Германии, Италии, самой Украины и др. стран - участников гитлеровской коалиции? За фейки о "победобесии" кого-то осудят?
СтальнаяКрыса    13.05.2020, 11:52
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
В пaPaшe количество больных на корона вирус больше чем в Италии, так что пусть не 3,14здят.
СтальнаяКрыса    13.05.2020, 11:44
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Тиски могу одолжить, яйца прижимать таким надо.
СтальнаяКрыса    13.05.2020, 11:55
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
А вообще-то всех арестованных хорошо бы использовать как подопытных кроликов при разработке лекарств и вакцин против корона вируса.
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