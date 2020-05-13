Фейки о COVID-19: СБУ разоблачила более 300 агитаторов

В отношении 16 пророссийских агитаторов открыты уголовные дела.

За период действия карантина киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,3 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 000 пользователей. Также силовики разоблачили 323 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. 16 из выявленных агитаторов действовали по заданию РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Служба зафиксировала активизацию российских троле - и ботоферм в призывах к нарушению карантинных ограничений, информационной поддержке акций протеста. В период празднования Дня Победы их активность была частично перенаправлена из темы коронавирус на внедрение выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны. Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции “Русского мира“, - говорится в сообщении.

В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Вместе с тем, информацию о выявленных 307 агитаторах СБУ направила в Национальную полицию. 134 человека уже привлечены к административной ответственности за распространение неправдивых слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

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Напомним, ранее 17 нардепов обратились в СБУ из-за “сталинской пропаганды“ Кивы. Депутаты считают, что Кива озвучивает тезисы антиукраинской пропаганды.

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