Под Харьковом подростки устроили самосуд над девушкой с инвалидностью

Жертву оскорбляли, ставили на колени, избивали и заставляли просить прощение за распространение слухов.

Полиция расследует групповое избиение девушки в Харьковской области. Как сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции, 11 мая в Золочевский райотдел поступило сообщение о том, что в селе Феськи знакомые заявительницы нанесли ей телесные повреждения.

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Полицейские установили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года, - сообщает пресс-служба полиции.

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Как сообщает харьковский Телеграм-паблик “Типичное ХТЗ“. Групповым избиением девушку решили наказать за якобы распространение сплетен. В процессе ее ставили на колени, наносили удары по очереди и заставляли просить прощение.

Также сообщается, что пострадавшая имеет инвалидность.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Житомире группа несовершеннолетних лиц изнасиловала, ограбила и пытала 19-летнего парня нетрадиционной сексуальной ориентации. Изначально преступник был один, но потом к нему присоединились пятеро друзей.

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