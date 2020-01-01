Почти 200 тысяч украинцев лишились работы с начала карантина - Шмыгаль

Премьер надеется исправить ситуацию с безработицей запустив строительство инфраструктурных объектов.

197 000 украинцев лишились работы с момента введения карантинного режима из-за пандемии COVID-19. Всего в Украине 486 тысяч официально безработных граждан. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления в парламенте.

Читай также: Карантин после 22 мая продлят, он будет адаптивным - Шмыгаль

“С 12 марта официально зарегистрированных безработных - 197 тыс. Общее число лиц, получивших статус безработного, по состоянию на 12 мая - 486,764 тыс. чел“, - отметил премьер.



Шмыгаль добавил, что показатель безработицы растет в Украине еженедельно. Премьер надеется, что строительство инфраструктурных объектов создаст новые рабочие места.

Напомним, карантин после 22 мая продлят, он будет адаптивным.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.