Депутаты ОПЗЖ демонстративно покинули Раду перед выступлением Шмыгаля

Нардепы обосновали свое решение в соцсетях.

В среду, 13 мая, народные депутаты “Оппозиционной платформы - За жизнь” демонстративно покинули сессионный зал Верховной Рады Украины перед выступлением премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Трансляцию заседания вел телеканал Рада.

Депутаты фракции ОПЗЖ в социальных сетях объяснили свой поступок. Нардеп Олег Волошин на своей странице в Facebook написал, что таким образом его коллеги выразили протест против заявления Шмыгаля о том, что для него праздника 9 мая не существует.

Как мы и говорили, если для Шмыгаля и его коллег нет Дня Победы, то для нас нет этого Кабмина. Потому сразу после объявления спикером "Часа вопросов к правительству", мы всей фракцией вышли из зала. У нас к этому премьеру вопросов нет. Говорить с ним не о чем, - написал Волошин.

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Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание Рады в среду, 13 мая в 10:00.

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