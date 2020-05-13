В Мукачево 66-летняя пенсионерка продавала наркотики школьникам

Пожилую наркоторговку задержала полиция.

В Мукачево полиция разоблачила местную жительницу на сбыте наркотиков. В своем доме, который расположен возле местной школы, пенсионерка устроила магазин, куда наркоманы приходили получить дозу. Среди них были и школьники. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщается, 66-летняя женщина систематически сбывала метамфетамин наркозависимым клиентам. Поскольку дом наркоторговки расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени.

Выяснилось, что женщина наладила четкий механизм реализации уголовного товара среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по противозаконной специальности наркодилер уже ранее неоднократно была судима за преступления подобного характера, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели обыск в доме пенсионерки, где обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, весы и денежные средства, вероятно, полученные от продажи товара. Кроме этого, у женщины была обнаружена ультрафиолетовая лампа для детектора банкнот, с помощью которой она проверяла покупателей, не пытаются они ее “подставить“. Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования.

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По факту данного преступления в полиции открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УКУ, то есть сбыт наркотиков. Пенсионерке грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Изъятые наркотики npu.gov.ua

Напомним, ранее в Днепре 6-летний мальчик спас маму, и ее приятелей после “наркопикника”. Мальчик вызвал на помощь полицейских.

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