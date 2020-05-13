Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мукачево 66-летняя пенсионерка продавала наркотики школьникам

Комментариев: 1
Пожилую наркоторговку задержала полиция.
Арест наркоторговки
Арест наркоторговки
npu.gov.ua

В Мукачево полиция разоблачила местную жительницу на сбыте наркотиков. В своем доме, который расположен возле местной школы, пенсионерка устроила магазин, куда наркоманы приходили получить дозу. Среди них были и школьники. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. 

Читай также: Коронавирус повлиял на наркотрафик в мире - ООН

Как сообщается, 66-летняя женщина систематически сбывала метамфетамин наркозависимым клиентам. Поскольку дом наркоторговки расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени.

Выяснилось, что женщина наладила четкий механизм реализации уголовного товара среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по противозаконной специальности наркодилер уже ранее неоднократно была судима за преступления подобного характера, - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели обыск в доме пенсионерки, где обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, весы и денежные средства, вероятно, полученные от продажи товара. Кроме этого, у женщины была обнаружена ультрафиолетовая лампа для детектора банкнот, с помощью которой она проверяла покупателей, не пытаются они ее “подставить“. Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования. 

Читай также: В Украине накрыли партию кокаина в пакетах с миньонами

По факту данного преступления в полиции открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 УКУ, то есть сбыт наркотиков. Пенсионерке грозит до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Изъятые наркотики
Изъятые наркотики
npu.gov.ua

Напомним, ранее в Днепре 6-летний мальчик спас маму, и ее приятелей после “наркопикника”. Мальчик вызвал на помощь полицейских. 

Читай также: В Украине задержан разыскиваемый Интерполом наркодилер

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Мукачево, Полиция, Школьники, Наркотики, Наркоторговля, Пенсионерка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    13.05.2020, 12:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Цыганка что ли?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь