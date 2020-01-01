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Мощный ураган в Чернигове "вырывал" деревья с корнями

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Пользователи социальных сетей активно делятся фото и видео непогоды в городе.
Мощный ураган в Чернигове "вырывал" деревья с корнями
© Соцсети
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Мощный ураган в Чернигове "вырывал" деревья с корнями
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В Чернигове и области мощный ураган “вырывал“ деревья с корнями. Повреждены несколько автомобилей. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсетях, информацию подтверждает ГСЧС

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“12 мая на территории Черниговской области наблюдалось резкое ухудшение погодных условий и усиление ветра. Повалены деревья на проезжую часть. Для проведения работ по их расчистке привлечены 11 спасателей“ - говорится в сообщении.

На видео показано падение старого тополя на припаркованный автомобиль. Падения также зафиксированы в центре Чернигова, в частности, в районе исторического Вала.

Ранее сообщалось о том, что ураган на Черниговщине повалил деревья. Из-за сильного урагана попадали деревья, которые повредили автомобили.

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Теги: Чернигов, ураган, деревья
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