Командующий Нацгвардии вылечился от коронавируса

Генерал-лейтенант Балан вылечился от азиатского вируса.

Командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан излечился от COVID-19. Контрольные и повторные тесты показали отрицательные результаты.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

По данным ведомства, уже сегодня, 13 мая, Балан приступил к работе.

С сегодняшнего дня генерал-лейтенант Николай Балан уже приступил к исполнению своих обязанностей. В свою очередь, он поблагодарил медицинских работников за их профессиональную работу, а также за ежедневный вклад в борьбу с распространением COVID-19 и лечения граждан, - говорится в сообщении.

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Также в пресс-службе Нацгвардии отметили, что болезнь Балана проходила в легкой форме. Было установлено круг лиц, контактировавших с ним в течение инкубационного периода, все они прошли тестирование на СOVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Нацгвардии заразился коронавирусом. У генерал-лейтенанта Николая Балана подтвердили коронавирус. Заболевание проходит почти бессимптомно.

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