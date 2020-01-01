19-летняя пациентка с COVID-19 умерла в Ивано-Франковске

По словам мэра Марцинкива, у нее не было хронических заболеваний.

Ночью 13 мая, в больнице Ивано-Франковска умерла 19-летняя девушка, у которой подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в Facebook.

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“Эта ночь была трагическая для нас. В Центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла девочка, 19 лет. Ничем не болела... Это огромная трагедия, не смогли спасти“, - сказал он.



По словам Марцинкива, за последние сутки в городе также скончался 44-летний пациент с COVID-19, у которого был сахарный диабет.

Напомним, в пяти областях Украины не зафиксировано новых случаев коронавируса

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