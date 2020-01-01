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Утечка была, но "Дія" ни при чем – Шмыгаль о сливе данных украинцев

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В правительстве уверяют, что в сеть утекли старые базы данных, не имеющие отношения к известному мобильному приложению.
Денис Шмыгаль отрицает утечку баз данных приложения Дия
Денис Шмыгаль отрицает утечку баз данных приложения Дия
кадр из видео

Мобильное приложение “Дія“ не имеет отношения к недавнему “сливу“ базы данных с 26 миллионами водительских удостоверений. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству в среду, 13 мая.

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“Сегодня то приложение, которое было презентовано, абсолютно защищено. Никаких утечек не происходило и не происходит“, - заверил глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что утечка данных была, однако это произошло “более чем полгода назад, когда были старые базы данных“.

Новые реестры абсолютно защищены, и приложение “Дия“, которое сегодня работает и создано Министерством цифровой трансформации, защищено и не имеет никаких проблем и никаких краж оттуда, - отметил Шмыгаль.

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады, на котором выступил Денис Шымгаль:

Напомним, ранее стало известно, что в Телеграм слили данные миллионов украинцев. Среди прочего в сеть попала информация, которая сейчас доступна в приложении “Дія“.

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Теги: Шмыгаль, Дія, премьер-министр, база данных
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