Шмыгаль: Кабмин не запрещал украинцам выезжать на работу за границу

Премьер-министр сделал новое заявление.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не устанавливало никаких ограничений и запретов на выезд украинцев за границу с целью трудоустройства.

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Об этом он заявил в ходе сегодняшнего выступления в парламенте.

Шмыгаль отметил, что информация о запрете выезда из страны для заробитчан является фейком.

Об ограничении выезда - это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что если наших граждан приглашают на работу в европейские страны, то это должна быть официальная работа, должны быть медицинские гарантии, должна быть гарантия возвращения людей сюда, гарантия их нормальной работы и условий проживания там. На официальном уровне мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах, - сказал Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства акцентировал, что речь идет только о “заботе о наших гражданах“.

Также важным моментом является то, что если мы сегодня говорим, что люди едут на работу в Европу, то это не должно быть двухнедельным туризмом: импорт-экспорт коронавируса, - добавил глава Кабмина.

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Напомним, депутаты ОПЗЖ демонстративно покинули Раду перед выступлением Шмыгаля. Нардепы обосновали свое решение в соцсетях.

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