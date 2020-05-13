Витренко сообщил, что его увольняют из Нафтогаза

Витренко считает, что за его увольнением стоит председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что его увольняют из компании. Его должность будет сокращена. Об этом Витренко сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, основной причиной его отставки является то, что власти не видят приоритетом борьбу против агрессии РФ в энергетической сфере.



"В такой ситуации самое логичное объяснение, почему меня увольняют — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективную защиту интересов Украины в отношениях с Газпромом. Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Получается, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждение России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - написал Витренко.

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Витренко также рассказал о конфликте с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым.



"Нет, Коболева не увольняют. Наоборот, Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня. Мы сами помогли Коболеву создать его имидж. Да, Нафтогаз платит за его личный пиар, но это не главное. Мы хотели изменений во власти. Мы хотели "новые лица". Нам нужно было вместе с властью защищать Украину от российской агрессии. Нам нужно было, чтобы власть проводила реформы, которые могут привести нас в Европу. А потом мы боялись "выносить сор из избы", переживая, что это поможет нашим оппонентам критиковать наш европейский выбор",- отметил он.

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По словам Витренко, за его увольнением из "Нафтогаза" стоит именно Коболев.



"Мое увольнение — это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле. Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в "Нафтогазе" и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации "Нафтогаза" в эффективную национальную компанию. Что это прежде всего негативно влияет на способность успешно противостоять России, бороться с коррупцией, развивать экономику. Что в последнее время это выглядит как паразитирование. Я говорил об этом и Наблюдательному совету", - написал Витренко.

Напомним, Нафтогаз провел консультации по частичной приватизации.

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