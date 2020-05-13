"Голос" инициирует срочное голосование за запрет российских соцсетей

Трехлетний запрет российских "Одноклассников" и "Вконтакте" истекает уже на этой неделе.

Фракция “Голос“ собирает подписи в Верховной Раде для срочного созыва внеочередного заседания парламента и принятия постановления о продлении санкций против социальных сетей государства-агрессора. Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский с трибуны Верховной Рады в среду, 13 мая.

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“Три года назад было принято решение о санкциях в отношении российских сервисов, в том числе таких одиозных соцсетей как ВКонтакте, Одноклассники и других около полутора тысяч юридических и физических лиц, являющихся оружием оккупанта. Одни сутки и 14 часов – это то время, которое осталось до момента, как эти российские сервисы, оружие Кремля, будет разблокировано. Одни сутки и 13 часов, это то время, которое осталось СНБО, чтобы собраться и президент Владимир Зеленский подписал этот указ“, - заявил нардеп.

Лозинский подчеркнул, что эти сервисы должны быть заблокированы, пока Россия не прекратит военную агрессию против Украины

Голос собирает подписи о проведении внеочередного заседания с одним лишь вопросом о продлении санкций в отношении российских сервисов оккупантов, - добавил он, напомнив СНБО и президенту, что время уходит.

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады, на котором выступил Роман Лозинский:

Напомним, в начале апреля СБУ официально обратилась в СНБО с предложением продлить трехлетний запрет на российские социальные сети. Позднее список подзапретных российских информационных сервисов предложили расширить рядом других наименований.

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