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"Голос" инициирует срочное голосование за запрет российских соцсетей

Комментариев: 7
Трехлетний запрет российских "Одноклассников" и "Вконтакте" истекает уже на этой неделе.
Нардепы хотят срочно продлить запрет на российские вэб-ресурсы
Нардепы хотят срочно продлить запрет на российские вэб-ресурсы
informphoto.ru

Фракция “Голос“ собирает подписи в Верховной Раде для срочного созыва внеочередного заседания парламента и принятия постановления о продлении санкций против социальных сетей государства-агрессора. Об этом заявил народный депутат Роман Лозинский с трибуны Верховной Рады в среду, 13 мая.

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“Три года назад было принято решение о санкциях в отношении российских сервисов, в том числе таких одиозных соцсетей как ВКонтакте, Одноклассники и других около полутора тысяч юридических и физических лиц, являющихся оружием оккупанта. Одни сутки и 14 часов – это то время, которое осталось до момента, как эти российские сервисы, оружие Кремля, будет разблокировано. Одни сутки и 13 часов, это то время, которое осталось СНБО, чтобы собраться и президент Владимир Зеленский подписал этот указ“, - заявил нардеп.

Лозинский подчеркнул, что эти сервисы должны быть заблокированы, пока Россия не прекратит военную агрессию против Украины

Голос собирает подписи о проведении внеочередного заседания с одним лишь вопросом о продлении санкций в отношении российских сервисов оккупантов, - добавил он, напомнив СНБО и президенту, что время уходит.

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады, на котором выступил Роман Лозинский:

Напомним, в начале апреля СБУ официально обратилась в СНБО с предложением продлить трехлетний запрет на российские социальные сети. Позднее список подзапретных российских информационных сервисов предложили расширить рядом других наименований.

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Теги: Лозинский, Голос, Верховная Рада, социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники
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Комментариев (7)
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ИСА1956    13.05.2020, 13:46
Оценка:  -3
ИСА1956
А мне жена запрещает смотреть наше украинское ТВ и орущих депутатов. После них крыша едет у слаБонервных и семьи разваливаются! Как вам кажется?
WTF2wtf    13.05.2020, 13:55
Оценка:  +2
WTF2wtf
Только путинская война против Украины, оккупация россией части нашей страны и убийство украинцев всем на благо ... ага, особенно опущенному россией Донбассу.
Без этой упоротой путинской кровавой блажи всем жилось бы гораздо лучше - и россии, и Украине, и особенно Донбассу ... но ему насрать
ftb1    13.05.2020, 13:18
Оценка:  -5
ftb1
Преданно внедряют соросовские сатанинские наказы.
WTF2wtf    13.05.2020, 13:21
Оценка:  +2
WTF2wtf
Контуженое, это ресурсы оккупантов, воюющих против Украины ... и активно используемые для антиукраинской деятельности. Не зря же российские спецслужбы тот же "вконтакте" отжали у Дурова, когда тот отказался предоставлять им данные украинских пользователей сети.
ftb1    13.05.2020, 13:38
Оценка:  -5
ftb1
Для тебя жители Донбасса оккупанты, а для меня оккупанты те, кто уничтожил экономику, образование, культуру, науку, медицину, продаёт землю и отмазывает убийц и воров от тюрьмы.
WTF2wtf    13.05.2020, 13:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
Быдлобот путинский,
местные на Донбассе вообще ничего не решают с начала российской оккупации в 2014-м ... а танки вовсе не из шахт, как и все остальное для ведения войны против Украины (какую бы тупую чушь не нес публично презик россии - Хyйло)
korvin_ral    13.05.2020, 13:05
Оценка:  -2
korvin_ral
Других проблем у "Голоса" нет, чем блокировать Вконтакте, да ?
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