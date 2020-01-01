Зеленский пришел в Раду и призвал депутатов поддержать закон о банках

Президент появился в парламенте перед голосованием за важный экономический закон.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду и призвал народных депутатов поддержать во втором чтении законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.

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Перед началом рассмотрения документа спикер Рады Дмитрий Разумков объявил, что в парламенте присутствует президент. Зеленский зашел в президентскую ложу и выступлением с места напомнил народным депутатам о необходимости принять решение, которое является одним из требований МВФ для предоставления многомиллиардного кредита.

Я не буду очень долго, я думаю, что и так вопрос банковского закона очень затянулся... Я думаю, что в течение моей каденции и вашей будет несколько важных исторических законопроектов, которые должны объединять все партии. Я хочу, чтобы именно так прошло сегодняшнее голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине именно сейчас, - заявил Зеленский.

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На внеочередном заседании 13 мая парламента нардепы рассматривают проект так называемого “антиколомойского“ закона: о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д). Он среди прочего предусматривает запрет на возвращение национализированного Приватбанка прежнему владельцу Игорю Коломойскому.

Напомним, в среду, 13 мая, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. Среди ключевых вопрос на рассмотрении – отчет правительства о своей работе и рассмотрение “антиколомойского“ закона.

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