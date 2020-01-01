Шмыгаль признался, почему запретили экспорт гречки

В правительстве уверяют, что Украина обеспечена собственным продовольствием в достаточных объемах.

Из-за паники, охватившей в марте рынок продовольствия в Украине, правительство запретило экспорт гречневой крупы. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, выступая в среду, 13 мая, с трибуны Верховной Рады в ходе Часа вопросов к правительству.

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Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как месяц назад на рынке присутствовали “панические настроения“.

“Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт“, — сказал он.

По словам Шмыгаля, необходимости ограничивать экспорт других круп не было, поскольку в стране есть 6-месячный запас пшеницы.

У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе. Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор, — отметил премьер.

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Также глава правительства заверил, что невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года.

Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая, — подчеркнул премьер-министр.

Онлайн-трансляция внеочередного заседания Верховной Рады, на котором выступил Денис Шымгаль:

Напомним, в середине марта на фоне распространения коронавируса и введения карантинных ограничений в Украине возник панический ажиотаж на продовольственном рынке. Люди бросились скупать крупы и другие товары длительного хранения.

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