Глава Одесской ОГА Куций угрожал журналистам Нацгвардией

Куций разнервничался во время разговора с журналистами.

Руководитель Одесской ОГА Максим Куцый не захотел разговаривать с журналисткой "1+1" и попытался выгнать съемочную группу из кабинета с помощью Национальной гвардии.

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Запись инцидента опубликовал на своем Telegram-канале журналист "1+1" Евгений Куксин. На видео руководитель Одесской области Максим Куций отказывается отвечать на вопрос журналистки о закупки машин скорой помощи, и называет свой кабинет "режимным объектом".



В Одесской ОГА прокомментировали ситуацию изданию "Думская". Там утверждают, что журналистка проекта "Секретные материалы" просто "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".

Напомним,замглаву Одесской области Виталия Свичинского уволили за несвоевременную выплату доплат медикам, работающим с больными коронавирусом.

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