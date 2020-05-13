С 18 мая Верховная Рада выходит из карантина
Верховная рада Украины выходит из карантина 18 мая. Депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3434. За соответствующее постановление нардепы проголосовали на внеочередном заседании парламента, 13 мая.
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Автором проекта постановления выступил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия. Согласно данному документу, Верховная Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.
Напомним, ранее Зеленский пришел в Раду и призвал депутатов поддержать закон о банках. Президент появился в парламенте перед голосованием за важный экономический закон.
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