С 18 мая Верховная Рада выходит из карантина

Парламент Украины начнет работать в обычном режиме.

С 18 мая Рада начнет работать в обычном режиме depositphotos.com

Верховная рада Украины выходит из карантина 18 мая. Депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3434. За соответствующее постановление нардепы проголосовали на внеочередном заседании парламента, 13 мая.

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Автором проекта постановления выступил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия. Согласно данному документу, Верховная Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

Напомним, ранее Зеленский пришел в Раду и призвал депутатов поддержать закон о банках. Президент появился в парламенте перед голосованием за важный экономический закон.

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