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С 18 мая Верховная Рада выходит из карантина

Комментариев: 2
Парламент Украины начнет работать в обычном режиме.
С 18 мая Рада начнет работать в обычном режиме
С 18 мая Рада начнет работать в обычном режиме
depositphotos.com

Верховная рада Украины выходит из карантина 18 мая. Депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3434. За соответствующее постановление нардепы проголосовали на внеочередном заседании парламента, 13 мая. 

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Автором проекта постановления выступил глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия. Согласно данному документу, Верховная Рада начинает работать в обычном режиме с 18 мая.

Напомним, ранее Зеленский пришел в Раду и призвал депутатов поддержать закон о банках. Президент появился в парламенте перед голосованием за важный экономический закон. 

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Теги: Рада, Карантин, Работа
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Комментариев (2)
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Trillioner    13.05.2020, 14:47
Оценка:  0
Trillioner
Все на охоту. Насильников народа надо мочить.
Trillioner    13.05.2020, 14:45
Оценка:  0
Trillioner
Начинаю охоту на тварей у власти. Замочить эту всю властную тварь на атомы.
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