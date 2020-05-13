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Для эвакуации украинцев из-за границы подготовлены 24 чартера

Комментариев: 1
"Продолжаем возвращать наших граждан в Украину из разных уголков мира" - заявил Владислав Криклий.
Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий
Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий
Мининфраструктуры

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что для эвакуации украинцев из-за границы подготовлено 24 чартера. Об этом сообщается на сайте Министерства. 

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“На ближайшее время запланированы рейсы из Манила, Франкфурта, Лондона, Парижа, Берлина, Шарджа, Нью-Йорка, Лиссабона, Тбилиси, Шанхая, Мадрида, Аликанте, Ниццы, Дюссельдорфа, Неаполя, Еревана, Вильнюса, Амстердама, Тель Авива, Гамбурга“ - говорится в сообщении. 

Для эвакуации украинцев из-за границы подготовлены 24 чартера
Для эвакуации украинцев из-за границы подготовлены 24 чартера
Мининфраструктуры

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украину из Афин и Амстердама вернулись почти 300 человек.

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Теги: Украина, эвакуация, за границей, чартеры
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Комментариев (1)
МаксимУм    13.05.2020, 14:19
Оценка:  0
МаксимУм
Какого тратить бюджетные деньги на тех кто сам хотел выехать? Вы ещё начните сезонных рабочих за деньги налогоплательщиков возить.
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