"Продолжаем возвращать наших граждан в Украину из разных уголков мира" - заявил Владислав Криклий.

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что для эвакуации украинцев из-за границы подготовлено 24 чартера. Об этом сообщается на сайте Министерства.

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“На ближайшее время запланированы рейсы из Манила, Франкфурта, Лондона, Парижа, Берлина, Шарджа, Нью-Йорка, Лиссабона, Тбилиси, Шанхая, Мадрида, Аликанте, Ниццы, Дюссельдорфа, Неаполя, Еревана, Вильнюса, Амстердама, Тель Авива, Гамбурга“ - говорится в сообщении.

Для эвакуации украинцев из-за границы подготовлены 24 чартера Мининфраструктуры

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украину из Афин и Амстердама вернулись почти 300 человек.

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