В ОП признались, что опасаются действий Саакашвили

Трофимов пролил свет на отношение ОП и Саакашвили.

Первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что лично он имеет опасения по поводу действий Михаила Саакашвили на посту главного реформатора страны.

Читай также: Грузия сохранит партнерские отношения с Украиной, - посол

Об этом он рассказал в ходе интервью Дмитрию Гордону.

Журналист спросил Трофимова, поддерживал ли он президента Зеленского в решении о назначении Саакашвили ответственным за реформы в Украине. На это чиновник ОП ответил:

Откровенно не считаю, что это... Я не понимаю для себя, как господин Саакашвили будет действовать. Ему Владимир Александрович дал шанс вернуться в большую политику. Очень хотелось бы, чтобы он этот шанс использовал по назначению, - заявил замглавы ОП.

Читай также: Зеленский рассказал об ожиданиях от Саакашвили

Гордон решил уточнить, значит ли это то, что Трофимов опасается действий Саакашвили. Тот ответил утвердительно.

Между тем, Трофимов упомянул достижения политика на посту президента Грузии.

Понимаю что есть успешный опыт, есть успешный кейс. Но все течет, все меняется. Есть время и возможность проявить себя сейчас, - добавил чиновник.

Напомним, Саакашвили раскрыл детали своего назначения. Саакашвили подчеркнул, что "Зеленский ждет его идей".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.