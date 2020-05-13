Отставка правительства сегодня не рассматривается вообще – Гетманцев

В пропрезидентской фракции уверяют, что пока действующему правительству отставка не грозит.

Вопрос об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и правительства на сегодняшний день не рассматривается вообще. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп “Слуги народа“ Даниил Гетманцев, пишет Цензор.НЕТ.

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“У нас, несомненно, есть вопросы к работе правительства. Безусловно, мы довольны не всем. Но я не считаю, что это проблема коммуникации (правительства и парламента - ред.), проблема новой команды, которая пришла только что и которая пытается что-то делать, и возможно, где-то делает ошибки. Что-то конкретное о правительстве мы сможем говорить где-то в июне, а пока – рано. Относительно скорой отставки, то вопрос отставки правительства сегодня не рассматривается вообще“, - рассказал он.

В то же время, комментируя единую позицию парламентских комитетов касательно отправки на доработку Программы деятельности правительства, Гетманцев акцентировал внимание на низком качестве этого документа.

Напомним, в конце апреля Налоговый комитет Верховной Рады Украины отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Нардепы назвали документ “рефератом“, с которым в парламент лучше не приходить.

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