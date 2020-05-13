СМИ рассказали о коррупционном шабаше в строительной сфере во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 в строительной отрасли продолжается коррупционный шабаш под руководством Александра Сергиенко и под прикрытием Андрея Клочко и Сергея Кучера. Об этом говорится в расследовании СМИ, пишут Вести.

«Мы раскроем тайны механизма коррупции в ГАСИ, каждого участника и его роль в нем. Начнем с свадебного генерала - Юрия Васильченко. Сейчас он - председатель Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ). Его назначение - это результат договоренностей экс-функционеров ГАСИ Сергея Кучера и Александра Сергиенко, до сих пор сохраняют контроль над ведомством, с его бывшим руководителем Алексеем Кудрявцевым и председателем Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народным депутатом Украины от партии «Слуга народа» Андреем Клочко. Наивная преданность Васильченко за небольшие «месячные бонусы» сделали его «свадебным генералом» на банкете коррупции в строительной сфере», - говорится в материале.

Там также упоминается и и.о. председателя ГАСИ и председатель комиссии по ее ликвидации Богдан Федоренко.

«Он выполняет ключевую роль «светофора»: получая информацию от сети бэк-офисов по проплаченных объектов, определяет будущий положительный или отрицательный результат рассмотрения документов. Факультативно он зачищает ГАСИ от слишком умных коллег, с которыми неизбежно пришлось бы делиться, учитывая открытость этого схемаря. Практически ежедневно он выполняет почетную миссию по согласованию перечней объектов для положительных выводов. Передвигаясь по маршруту ГАСИ - Комитет ВРУ по вопросам строительства. Там его ждет известный нам помощник председателя этого комитета Андрея Клочко - Александр Сергиенко», - сообщают СМИ.

Они также перечисляют других фигурантов схемы, среди которых директор Департамента ГАСК в Киевской области Алексей Башкиров, начальник отдела методологии и надзора за выдачей сертификатов готовности объектов к эксплуатации Александр Малышев, начальник отдела методологии ведения и администрирования единого реестра Департамента разрешительных процедур Михаил Цыбульский.

Для подписи разрешений и сертификатов, в Разрешительный департамент формально откомандирован начальник инспекционного отдела Департамента ГАСК в Киевской области Вадим Тищенко. Так же ставит подпись на документах, исходящих из бэк-офиса главный инспектор строительного надзора отдела методологии и надзора за осуществлением декларативных процедур Департамента разрешительных процедур Руслан Сабодаш

«За ширмой реформ скрывается настоящий хозяин системы сбора «налога на строительство »- экс-начальник Управления разрешительных процедур ГАСИ Александр Сергиенко. Этот «паразит коррупции» нашел себе нового хозяина в Зе-команде в виде председателя профильного комитета ВРУ народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Андрея Клочко. Должность помощника председателя комитета, подарила звездный час и «второе пришествие» Александру Сергиенко. Не очень опытного в этой области молодого депутата было легко очаровывать идеями «правильных» реформ вместе с существованием «небольших» прибыльных схем. А вот с кем на самом деле приходится делиться, так это с реликтовым коррупционером Сергеем Кучером. Он, имея в настоящее время тесные связи в Офисе президента, обеспечивает защиту схемы Сергиенко от внимания правоохранительных и антикоррупционных органов», - резюмируется в статье.