“Пяти лет мало”: В ОП заговорили о второй каденции Зе

Трофимов отметил, что такой вариант возможен.

Первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что существует вероятность второго похода Владимира Зеленского на выборы президента.

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Об этом он заявил в ходе интервью Дмитрию Гордону.

По его мнению, пяти лет в политике мало для того, чтобы что-то изменить в стране.

Журналист спросил о том, вернется ли президент Зеленский к руководству "Кварталом” после окончания, обещанного им, первого и последнего срока.

Не говорил с ним об этом. Мое личное мнение... Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... потому что действительно мало пять лет для политики, - сказал Трофимов.

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Замглавы ОП отметил, что у Зеленского еще есть много времени, чтобы основательно подумать насчет срока своей президентской карьеры.

Напомним, в ОП признались, что опасаются действий Саакашвили. Трофимов пролил свет на отношение ОП и Саакашвили.

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