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“Пяти лет мало”: В ОП заговорили о второй каденции Зе

Комментариев: 8
Трофимов отметил, что такой вариант возможен.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис Президента

Первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что существует вероятность второго похода Владимира Зеленского на выборы президента. 

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Об этом он заявил в ходе интервью Дмитрию Гордону.

По его мнению, пяти лет в политике мало для того, чтобы что-то изменить в стране.

Журналист спросил о том, вернется ли президент Зеленский к руководству "Кварталом” после окончания, обещанного им, первого и последнего срока.

Не говорил с ним об этом. Мое личное мнение... Я не думаю, что это будет пятилетний срок. Я все-таки считаю, что какое-то будет продолжение каденции... потому что действительно мало пять лет для политики, - сказал Трофимов.

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Замглавы ОП отметил, что у Зеленского еще есть много времени, чтобы основательно подумать насчет срока своей президентской карьеры.

Напомним, в ОП признались, что опасаются действий Саакашвили. Трофимов пролил свет на отношение ОП и Саакашвили.

 

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Теги: Зеленский, каденция, Трофимов
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Комментариев (8)
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CCS    13.05.2020, 15:36
Оценка:  +2
CCS
Була єдина чітко сформована обіцянка під час виборчої компанії: "Іду на один термін"... і що? І знову: "А ооось вам!"
korvin_ral    13.05.2020, 15:46
Оценка:  +1
korvin_ral
Статья вброс же. Это же просто мнение чувака.
alexin777    13.05.2020, 15:51
Оценка:  0
alexin777
на БМ не вбросов не бывает

помойка помойкой

сейчас будет 23 минуса
Жеральд    13.05.2020, 15:14
Оценка:  +6
Жеральд
Для неэффективной политики и 30 лет мало..вон, на россии,до чего доруководился глава самой богатой страны мира?это касается и украинских президентов,и *попэрэдникив*...через 4 года будет у Украины новый президент - украинец,националист,патриот.
Shaab    13.05.2020, 15:27
Оценка:  +3
Shaab
Вже був. Поміняли на шмарклю.
ftb1    13.05.2020, 15:34
Оценка:  -3
ftb1
Тебе мало клоуна, хочешь в президенты 100%-ного дебила?
alexin777    13.05.2020, 15:47
Оценка:  +1
alexin777
не обижай Тягнибока

он таки читать и писать умеет

98 %
SINOBI-LIFE    13.05.2020, 15:06
Оценка:  +8
SINOBI-LIFE
Совсем ухи переели в офисе клоуна.
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