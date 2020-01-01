ГБР: К сливу данных миллионов украинцев причастны чиновники из МВД и ГМС

По факту слива данных начато служебное расследование.

Следователи Главного следственного управления ГБР начали досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержит личные данные украинцев и была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР у себя в Telegram-канале.

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“По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы“, - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 УКУ - превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, повлекшее тяжелые последствия и несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в ЭВМ (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации, причинившее существенный вред, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что Telegram - бот “слил“ в сеть данные миллионов украинцев. Бот в Telegram начал продавать личные данные граждан Украины в сети.

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