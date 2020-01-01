Под Ровно священника оштрафовали на 17 тыс грн за службу на кладбище

Священник собрал людей в карантин на кладбище.

В Ровенской области решил провести службу на кладбище во время карантина. За это его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

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Текст решения суда от 7 мая выложили в Едином реестре судебных решений.

Отмечается, что 26 апреля настоятель Петро-Павловского храма в селе Хорив Ровненской области собрал на кладбище более десяти человек и устроил службу.Сам обвиняемый заявил, что "заблаговременно" он никого не собирал - люди якобы "пришли сами", хотя он заранее объявил, что придет на кладбище прочитать молитву.

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Во время заседания свидетели заявили, что во время службы люди соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное.

Сельский председатель на суде заявила, что еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что жителям села временно нельзя посещать кладбища, а ему - проводить там богослужения.

Суд оштрафовал священника, предупредив, что в случае неоплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится.

Напомним, церковные организации попросили Кабмин разрешить людям молиться в храмах. Религиозные объединения просят правительство Украины ослабить карантин.

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