Добровольцы АТО смогут лечиться в санаториях бесплатно - Кабмин

Речь идет об участниках АТО в составе добровольческих формирований .

Воины-добровольцы смогут проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию бесплатно. Соответствующие услуги оплатит государство. Такое решение принял Кабмин в среду, 13 мая.

Читай также: Добровольцам АТО упростят получение статуса участника боевых действий

Постановление О внесении изменений в некоторые акты Кабмина относится к добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.

“Добровольцы первыми вместе с ВСУ стали на защиту страны и ценой собственной жизни, здоровья останавливали продвижение врага. Первым этапом по восстановлению справедливости к воинам-добровольцам стало предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий “, - отметил Сергей Бессараб.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших в АТО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.