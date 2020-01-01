Добровольцы АТО смогут лечиться в санаториях бесплатно - Кабмин
Воины-добровольцы смогут проходить санаторно-курортное лечение и реабилитацию бесплатно. Соответствующие услуги оплатит государство. Такое решение принял Кабмин в среду, 13 мая.
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Постановление О внесении изменений в некоторые акты Кабмина относится к добровольцам, которые принимали участие в антитеррористической операции.
“Добровольцы первыми вместе с ВСУ стали на защиту страны и ценой собственной жизни, здоровья останавливали продвижение врага. Первым этапом по восстановлению справедливости к воинам-добровольцам стало предоставление статуса участника боевых действий и соответствующих социальных гарантий “, - отметил Сергей Бессараб.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин упростил получение гражданства для иностранцев, воевавших в АТО.
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