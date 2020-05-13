Кабмин смягчил карантин для украинцев

Послабления касаются прогулок на улице и посещения летних кафе.

Правительство Украины смягчило условия пребывания на улице и на летних площадках кафе в рамках ослабления карантинных мер. Отныне на летних площадках ресторанов и кафе разрешено одновременно находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, 13 мая.

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“Мы смягчили карантин и хотим увеличить количество людей, которые могут одновременно собираться в группы до восьми человек при условии соблюдения дистанции и масочного режима“, - заявил министр.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая продлят, он будет адаптивным. Премьер-министр рассказал о текущей ситуации в Украине с коронавирусом.

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