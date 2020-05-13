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Кабмин смягчил карантин для украинцев

Комментариев: 1
Послабления касаются прогулок на улице и посещения летних кафе.
Кабмин смягчил карантин для украинцев
Кабмин смягчил карантин для украинцев
EPA/UPG

Правительство Украины смягчило условия пребывания на улице и на летних площадках кафе в рамках ослабления карантинных мер. Отныне на летних площадках ресторанов и кафе разрешено одновременно находиться за столом до четырех человек, не считая детей до 14 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства, 13 мая. 

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“Мы смягчили карантин и хотим увеличить количество людей, которые могут одновременно собираться в группы до восьми человек при условии соблюдения дистанции и масочного режима“, - заявил министр.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что карантин после 22 мая продлят, он будет адаптивным. Премьер-министр рассказал о текущей ситуации в Украине с коронавирусом. 

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Теги: Кабмин, Карантин, Прогулки, Парк, Улица, Кафе
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Комментариев (1)
SINOBI-LIFE    13.05.2020, 16:22
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Теперь можно сидеть в кафе в маске и не кушать,ахринеть!!!!
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