Разумков о планах стать мэром Киева: “Спасибо, не надо”
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что у него нет планов выдвигать свою кандидатуру на пост мера Киева.
Об этом он заявил во время брифинга по итогу сегодняшнего заседания Верховной Рады.
Спасибо, не надо. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, я соответствую тем критериям, которые должны быть у главы Верховной Рады Украины, - ответил Разумков.
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Кроме того, спикер Рады отметил, что в ближайшее время менять место работы он не намерен.
Напомним, депутаты ОПЗЖ демонстративно покинули Раду перед выступлением Шмыгаля. Нардепы обосновали свое решение в соцсетях.
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