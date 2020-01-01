Разумков о планах стать мэром Киева: “Спасибо, не надо”

Спикер Рады отметил, что пока у него нет планов на место Кличко.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что у него нет планов выдвигать свою кандидатуру на пост мера Киева.

Об этом он заявил во время брифинга по итогу сегодняшнего заседания Верховной Рады.

Спасибо, не надо. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, я соответствую тем критериям, которые должны быть у главы Верховной Рады Украины, - ответил Разумков.

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Кроме того, спикер Рады отметил, что в ближайшее время менять место работы он не намерен.

Напомним, депутаты ОПЗЖ демонстративно покинули Раду перед выступлением Шмыгаля. Нардепы обосновали свое решение в соцсетях.

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