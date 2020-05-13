Шмыгаль: 22 мая возможно очередное ослабление карантина

Данное решение станет возможным только в том случае, если в Украине будет положительная динамика с COVID-19.

В Украине 22 мая возможно очередное послабление карантинных ограничений. Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, на данный момент Украина находится на плато заболеваемости, когда количество инфицированных стабильное, а число выздоровевших постепенно увеличивается.

“Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, – 343 человека, впервые такой показатель высокий. Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно“ - отметил Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр подчеркнул, что очередное послабление карантина не означает его отмену. Шмыгаль отметил, что вирус остается по-прежнему опасным.

Ранее Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин не запрещал украинцам выезжать на работу за границу.

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