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Шмыгаль: 22 мая возможно очередное ослабление карантина

Комментариев: 2
Данное решение станет возможным только в том случае, если в Украине будет положительная динамика с COVID-19.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Скриншот

В Украине 22 мая возможно очередное послабление карантинных ограничений. Об этом во время  заседания Кабмина заявил премьер Денис Шмыгаль.

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По словам премьер-министра, на данный момент Украина находится на плато заболеваемости, когда количество инфицированных стабильное, а число выздоровевших постепенно увеличивается.

“Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, – 343 человека, впервые такой показатель высокий. Если ситуация будет двигаться по такому позитивному сценарию, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Мы работаем над этим совместно“ - отметил Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр подчеркнул, что очередное послабление карантина не означает его отмену. Шмыгаль отметил, что вирус остается по-прежнему опасным. 

Ранее Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин не запрещал украинцам выезжать на работу за границу.

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Теги: Денис Шмыгаль, карантин, Ослабление, коронавирус
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Комментариев (2)
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Maezztro    13.05.2020, 16:08
Оценка:  -24
Maezztro
Тупой Шмурдяк,что ты заверещишь когда в ближайшие недели резко возрастёт количество заразившихся?В пяти областях не зафиксировано новых заражений,это да.А в этих пяти областях зафиксированы новые протестированные на коронавирус?
SINOBI-LIFE    13.05.2020, 16:23
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Ну у вас на сраССии и так всё очпуительно,главное путен вас в рай ведёт!!!!
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