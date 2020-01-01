Стало известно, когда в Украине проведут ВНО

Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня.

В Украине ВНО проведут в период с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщила и о министра образования и науки Любомира Мандзий на очередном заседании Кабмина в среду, 13 мая.

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Также состоится пробное тестирование, которое проведут 15 и 17 июня. Регистрация участников продлится до 18 мая. МОН обеспечит организацию более 1,5 тысячи пунктов тестирования.

“Что касается ВНО, мы идем по первому сценарию, то есть мы проводим с 25 июня по 17 июля, пробное ВНО - ориентировочно 15 и 17 июня. Что касается возможности регистрации на ВНО, то с 6 по 18 мая есть возможность регистрации на ВНО ближе к пункту регистрации участника“ - отметила Мандзий.

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Ранее сообщалось о том, что изменится для школьников после карантина. Школьникам придется месяц догонять учебную программу, однако в дальнейшем будет возможно онлайн-обучение.

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