Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, когда в Украине проведут ВНО

Комментариев: 0
Пробное ВНО в Украине состоится 15 и 17 июня.
Стало известно, когда в Украине проведут ВНО
Стало известно, когда в Украине проведут ВНО
Lubomyra Mandziy

В Украине ВНО проведут в период с 25 июня по 17 июля. Об этом сообщила и о министра образования и науки Любомира Мандзий на очередном заседании Кабмина в среду, 13 мая.

Читай также: Кличко рассказал, когда будет проведено ВНО 2020 в Украине

Также состоится пробное тестирование, которое проведут 15 и 17 июня. Регистрация участников продлится до 18 мая. МОН обеспечит организацию более 1,5 тысячи пунктов тестирования.

“Что касается ВНО, мы идем по первому сценарию, то есть мы проводим с 25 июня по 17 июля, пробное ВНО - ориентировочно 15 и 17 июня. Что касается возможности регистрации на ВНО, то с 6 по 18 мая есть возможность регистрации на ВНО ближе к пункту регистрации участника“ - отметила Мандзий.

Читай также: Официально: Учебный год в школах закончится дистанционно

Ранее сообщалось о том, что изменится для школьников после карантина. Школьникам придется месяц догонять учебную программу, однако в дальнейшем будет возможно онлайн-обучение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: МОН, ВНО, пробное вно, Украина, 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь