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Зеленский обсудил с президентом Австрии взаимную эвакуацию граждан

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Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Ван дер Беллен.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном режиме с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен координацию совместных действий для взаимной эвакуации граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Отмечается, что лидеры стран обговорили двустороннее сотрудничество по преодолению последствий пандемии коронавируса.

"Ценю усилия австрийского правительства, направленные на помощь украинском, которые испытали трудности с эвакуацией", - сказал президент Украины.

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Президент Зеленский также отметил успешную деятельность правительства Австрии в условиях эпидемии и карантина.

Президент Ван дер Беллен в свою очередь поздравил украинского коллегу с принятием "банковского" законопроекта и напомнил, что Австрия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним,В Офисе Президента заговорили о второй каденции Зе.

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