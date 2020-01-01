Зеленский обсудил с президентом Австрии взаимную эвакуацию граждан

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Ван дер Беллен.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в телефонном режиме с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен координацию совместных действий для взаимной эвакуации граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Отмечается, что лидеры стран обговорили двустороннее сотрудничество по преодолению последствий пандемии коронавируса.



"Ценю усилия австрийского правительства, направленные на помощь украинском, которые испытали трудности с эвакуацией", - сказал президент Украины.



Украинская сторона оценила помочь в транзите для украинцев автотранспортом из других стран ЕС



Президент Зеленский также отметил успешную деятельность правительства Австрии в условиях эпидемии и карантина.



Президент Ван дер Беллен в свою очередь поздравил украинского коллегу с принятием "банковского" законопроекта и напомнил, что Австрия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним,В Офисе Президента заговорили о второй каденции Зе.

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